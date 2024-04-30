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13:50 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

Россиянин в двух сетах обыграл нидерландца Таллона Грикспура.

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МАДРИД, 30 апреля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл Таллона Грикспура из Нидерландов в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Рублева (7-й номер посева). Грикспур был посеян под 24-м номером. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (2) и немцем Яном-Леннардом Штруффом (23).

Рублеву 26 лет, он занимает восьмое место в рейтинге ATP. Россиянин выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Грикспуру 27 лет, он располагается на 25-й позиции мирового рейтинга и является обладателем двух титулов ATP. На турнирах Большого шлема представитель Нидерландов не проходил далее третьего круга.

Турнир в Мадриде относится к категории «Мастерс» и проводится на грунте. Призовой фонд — более €7,8 млн. В прошлом году победителем соревнования стал Алькарас. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2004).

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