Теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241302&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МАДРИД, 30 апреля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл Таллона Грикспура из Нидерландов в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Рублева (7-й номер посева). Грикспур был посеян под 24-м номером. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (2) и немцем Яном-Леннардом Штруффом (23).

Рублеву 26 лет, он занимает восьмое место в рейтинге ATP. Россиянин выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Грикспуру 27 лет, он располагается на 25-й позиции мирового рейтинга и является обладателем двух титулов ATP. На турнирах Большого шлема представитель Нидерландов не проходил далее третьего круга.