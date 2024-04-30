Медведев победил Бублика и может сыграть с Надалем в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241303&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МАДРИД, 30 апреля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде.

Матч закончился со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Медведева (3-й номер посева). Бублик был посеян под 3-м номером. В четвертьфинале Медведеву предстоит сыграть с победителем матча представителем Чехии Иржи Легечкой (30) и между 22-кратный чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем, выступающим на соревнованиях по защищенному рейтингу.

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на US Open в 2021 году.

Бублику 26 лет, он является 18-й ракеткой мира. На счету теннисиста 4 титула ATP. До 2016 года спортсмен выступал за Россию. В 2023 году Бублик показал свой лучший результат на турнирах Большого шлема, дойдя до четвертого круга Уимблдона.