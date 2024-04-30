Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде

МАДРИД, 30 апреля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов уступил итальянцу Яннику Синнеру в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:3 в пользу Синнера, посеянного на турнире под первым номером. У Хачанова был 16-й номер посева. В четвертьфинале Синнер сыграет с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом (пятый номер посева) и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (без номера посева).

Хачанову 27 лет, он занимает 17-е место в мировом рейтинге и является обладателем шести титулов ATP, один из которых он выиграл в текущем сезоне. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

Синнеру 22 года, он занимает второе место в мировом рейтинге. Итальянец выиграл 13 турниров ATP. Лучшим результатом Синнера на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году. В 2023 году он стал обладателем Кубка Дэвиса.