Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде

В заключительном поединке четвертьфинальной стадии вторая ракетка планеты переиграла российскую теннисистку Мирру Андрееву, которая занимает 43-е место в мировом рейтинге, — 6:1, 6:4. В игре за выход в финал Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (4-й номер рейтинга WTA). Во втором полуфинальном матче лидер мирового рейтинга польская теннисистка Ига Свентек будет соперничать с американкой Мэдисон Киз (20). В решающем поединке прошлого мадридского турнира Арина Соболенко обыграла Игу Свентек.



В первом четвертьфинале мужских слревнований российский теннисист Андрей Рублев (8) одолел испанца Карлоса Алькараса (3) — 4:6, 6:3, 6:2. Позже американец Томас Фриц (13) сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло (22). Завтра соперником итальянского теннисиста Янника Синнера (2) будет представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (35), а россиянин Даниил Медведев встретится с чехом Иржи Лехечкой (31).



Соревнования на открытых грунтовых кортах Мадрида завершатся 5 мая.