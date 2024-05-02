Арина Соболенко: кушать я люблю. Еда — смысл жизни
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как проводит время, если получает выходные на турнирах WTA.
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как проводит время, если получает выходные на турнирах WTA.
Напомним, в данный момент Соболенко (2) находится в Мадриде (Испания), где проходит грунтовый турнир категории WTA-1000, действующей чемпионкой которого она является. Ранее Арина вышла в полуфинал соревнований, со счётом 6:1, 6:4 обыграв россиянку Мирру Андрееву.
«Конечно, когда на турнире есть день отдыха, я стараюсь куда-то выходить, немного менять картинку, чтобы переключиться, отдохнуть, расслабиться, вкусно покушать, а кушать я люблю (смеётся). Эх, еда — смысл жизни (смеётся)», — сказала Соболенко в эфире «Больше!».