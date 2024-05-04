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13:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Рублёв: за свою карьеру я получил много предупреждений. Я знаю, что должен быть спокойнее

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, изменил ли его инцидент на турнире категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ).

Рублёв: за свою карьеру я получил много предупреждений. Я знаю, что должен быть спокойнее | Источник: Чемпионат.com

«За свою карьеру я получил много предупреждений. Я знаю, что должен быть спокойнее. Кроме Дубая, были и другие места, где я был на грани того, чтобы сделать что-то плохое, и мне повезло, что всё закончилось хорошо. Мне хочется думать, что я учусь не только на предупреждениях, но и на своём опыте, через какие бы ситуации я ни проходил», — сказал Рублёв на пресс-конференции после матча с Фритцем.

Напомним, за выход в финал соревнований в Дубае Рублёв боролся с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом. Андрей был дисквалифицирован с соревнований в самой концовке решающего, третьего сета встречи за мат в отношении линейного судьи. Причём на мат обратил внимание не судья на вышке, а другой линейный судья, который говорит на русском. После поединка Рублёв подал апелляцию на решение о лишении его очков и призовых за весь турнир, ATP приняла её и оштрафовала Андрея лишь на $ 36 400, сохранив заработанные рейтинговые очки.

Завтра, 5 мая, на 19:30 мск запланировано начало финального матча на «Мастерсе» в Мадриде между Рублёвым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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