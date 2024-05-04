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15:41 (мск), источник: Sport24

17-летняя Мирра Андреева: «Мне кажется, я старею»

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева пожаловалась, что ощущает возрастные изменения в организме.

17-летняя Мирра Андреева: «Мне кажется, я старею» | Источник: Sport24

«В последнее время мне кажется, я старею. Я начинаю взрослеть, я начинаю стареть, у меня не получается много спать. Я раньше спала часов по 12. Честно слово. А сейчас восемь. Я не могу больше спать, я не хочу. Но я заставляю себя, потому что я хочу, но не могу заснуть. Как мне жить?» — сказала Андреева в интервью своей коллеге Дарье Касаткиной.

Ранее Андреева дошла до четвертьфинала турнира в Мадриде, где уступила Арине Соболенко.

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