17-летняя Мирра Андреева: «Мне кажется, я старею»

«В последнее время мне кажется, я старею. Я начинаю взрослеть, я начинаю стареть, у меня не получается много спать. Я раньше спала часов по 12. Честно слово. А сейчас восемь. Я не могу больше спать, я не хочу. Но я заставляю себя, потому что я хочу, но не могу заснуть. Как мне жить?» — сказала Андреева в интервью своей коллеге Дарье Касаткиной.