17-летняя Мирра Андреева: «Мне кажется, я старею»
17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева пожаловалась, что ощущает возрастные изменения в организме.
17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева пожаловалась, что ощущает возрастные изменения в организме.
«В последнее время мне кажется, я старею. Я начинаю взрослеть, я начинаю стареть, у меня не получается много спать. Я раньше спала часов по 12. Честно слово. А сейчас восемь. Я не могу больше спать, я не хочу. Но я заставляю себя, потому что я хочу, но не могу заснуть. Как мне жить?» — сказала Андреева в интервью своей коллеге Дарье Касаткиной.
Ранее Андреева дошла до четвертьфинала турнира в Мадриде, где уступила Арине Соболенко.