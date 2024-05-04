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4 мая, источник: БЕЛТА

Соболенко уступила Свентек в финале турнира WTA-1000 в Мадриде

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила польке Иге Свентек в решающем поединке турнира категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом 7,8 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодняшний матч двух лидеров мирового рейтинга, как и ожидалось, получился очень упорным. В первой партии Соболенко была в шаге от выигрыша — 5:4, но первая ракетка планеты сумела взять три гейма подряд — 7:5. Во втором сете при таком же раскладе белоруска довела дело до победы — 6:4. Решающая партия проходила практически по тому же сценарию, что и стартовая, но дело дошло до тай-брейка, в котором победу вырвала Свентек — 7:6 (9:7). Поединок продолжался 3 часа 13 минут.

В финале прошлого турнира на открытых грунтовых кортах испанской столицы Соболенко выиграла у Свентек в трехсетовом поединке — 6:3, 3:6, 6:3. В 2021 году Арина Соболенко впервые стала победительницей этих соревнований, обыграв тогдашнюю первую ракетку мира австралийку Эшли Барти. Для белоруски нынешний финал был 27-м на турнирах под эгидой WTA, в 14 из них она выигрывала. Победительница сегодняшнего поединка заработала 1000 рейтинговых очков и 963 тыс. евро.

Завтра в финальном матче мужских соревнований в испанской столице представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (35-й номер рейтинга АТР) сыграет с российским теннисистом Андреем Медведевым (8).

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