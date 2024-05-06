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19:09 (мск), источник: Sport24

Янчук назвал преимущество Мирры Андреевой над Соболенко: «Вот чего не хватает Арине»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук назвал компонент, в котором Мирра Андреева превосходит на корте вторую ракетку мира из Арину Соболенко.

На прошлой неделе 17-летняя россиянка уступила белоруске в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами со счетом 1:6, 4:6.

«Мне понравилась в Мадриде наша Мирра Андреева. Она очень осмысленно играет, понимает игру, действует рационально, находит оптимальные решения. Это хороший игрок, она видит, куда и как послать мяч. Вот чего не хватает, например, Арине Соболенко, которая колотит, но иногда в белый свет как в копеечку», — приводит слова Янчука «Советский спорт».

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