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18:00 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович пробилась во второй раунд турнира WTA-1000 в Риме

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (113-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/32 финала турнира категории WTA-1000 в Риме с призовым фондом 4,8 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем поединке 1/64 финала белоруска обыграла в двух партиях словацкую теннисистку Анну Каролину Шмидлову (67) — 6:2, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась ровно два часа. Следующей соперницей Саснович будет россиянка Екатерина Александрова (18). В основную сетку Александра Саснович пробилась через квалификацию, обыграв американку Алисию Паркс (137) — 6:1, 6:1 и сербку Александру Крунич (508) — 7:5, 6:2.

Еще две белорусские теннисистки начнут выступления в Риме со второго раунда. Виктория Азаренко (24) встретится с победительницей матча между полькой Магдой Линетт (51) и китайской теннисисткой Чжу Линь (57), а соперница второй ракетки планеты Арины Соболенко определится после встречи китаянки Ван Яфань (69) и представительницы США Кэти Волынец (109).

Соревнования на открытых грунтовых кортах итальянской столицы завершатся 19 мая. Чемпионка заработает 1000 рейтинговых очков и 699,6 тыс. евро призовых. В прошлом году победительницей стала представительница Казахстана Елена Рыбакина.

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