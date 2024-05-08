Саснович пробилась во второй раунд турнира WTA-1000 в Риме

В сегодняшнем поединке 1/64 финала белоруска обыграла в двух партиях словацкую теннисистку Анну Каролину Шмидлову (67) — 6:2, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась ровно два часа. Следующей соперницей Саснович будет россиянка Екатерина Александрова (18). В основную сетку Александра Саснович пробилась через квалификацию, обыграв американку Алисию Паркс (137) — 6:1, 6:1 и сербку Александру Крунич (508) — 7:5, 6:2.



Еще две белорусские теннисистки начнут выступления в Риме со второго раунда. Виктория Азаренко (24) встретится с победительницей матча между полькой Магдой Линетт (51) и китайской теннисисткой Чжу Линь (57), а соперница второй ракетки планеты Арины Соболенко определится после встречи китаянки Ван Яфань (69) и представительницы США Кэти Волынец (109).



Соревнования на открытых грунтовых кортах итальянской столицы завершатся 19 мая. Чемпионка заработает 1000 рейтинговых очков и 699,6 тыс. евро призовых. В прошлом году победительницей стала представительница Казахстана Елена Рыбакина.