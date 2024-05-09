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16:38 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович вышла в третий раунд турнира WTA-1000 в Риме

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (113-й номер мирового рейтинга) продолжает выигрывать на турнире категории WTA-1000 в Риме с призовым фондом 4,8 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в игре второго круга Саснович меньше чем за час разгромила российскую теннисистку Екатерину Александрову (18) — 6:0, 6:1. В 1/16 финала белоруска встретится с немкой Ангеликой Кербер (331).

В первом раунде Александра Саснович одолела словацкую теннисистку Анну Каролину Шмидлову (67) — 6:2, 7:6 (8:6). В основную сетку Александра Саснович пробилась через квалификацию, обыграв американку Алисию Паркс (137) — 6:1, 6:1 и сербку Александру Крунич (508) — 7:5, 6:2.

Еще две белорусские теннисистки начнут выступления в Риме со второго раунда. Виктория Азаренко (24) встретится с полькой Магдой Линетт (51), а соперница второй ракетки планеты Арины Соболенко определится после встречи китаянки Ван Яфань (69) и представительницы США Кэти Волынец (109).

Соревнования на открытых грунтовых кортах итальянской столицы завершатся 19 мая. Чемпионка заработает 1000 рейтинговых очков и 699,6 тыс. евро призовых. В прошлом году победительницей стала представительница Казахстана Елена Рыбакина.

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