Волынец стала соперницей Соболенко в 1/32 финала турнира WTA-1000 в Риме

Сегодня в поединке первого раунда американка обыграла китайскую теннисистку Ван Яфань (69) и в субботу, 11 мая, встретится со второй ракеткой планеты. Завтра еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко (24) будет соперничать с полькой Магдой Линетт (51). Белоруска Александра Саснович (113) уже пробилась в 1/16 финала, где 12 мая сыграет с немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер (331).



Турнир на открытых грунтовых кортах итальянской столицы завершится 19 мая.