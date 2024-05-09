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22:49 (мск), источник: БЕЛТА

Волынец стала соперницей Соболенко в 1/32 финала турнира WTA-1000 в Риме

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница США Кэти Волынец (109-й номер рейтинга WTA) стала соперницей Арины Соболенко на турнире в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в поединке первого раунда американка обыграла китайскую теннисистку Ван Яфань (69) и в субботу, 11 мая, встретится со второй ракеткой планеты. Завтра еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко (24) будет соперничать с полькой Магдой Линетт (51). Белоруска Александра Саснович (113) уже пробилась в 1/16 финала, где 12 мая сыграет с немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер (331).

Турнир на открытых грунтовых кортах итальянской столицы завершится 19 мая.

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