Тарпищев: Рублев, играя все турниры подряд, топит себя нагрузками

5 мая Рублев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде. На соревнования той же категории в Риме россиянин вступит в борьбу со второго круга. Его соперником станет американец Маркос Гирон, матч запланирован на 11 мая.

«Рублев не чувствует, когда надо остановиться, взять паузу. Играет все подряд. Отсюда и тот спад, который был на протяжение четырех турниров — перегрузки, психологическая перетренированность. Просто утопил себя нагрузками, — сказал Тарпищев. — И вот уже рвется в бой. Не знаю, как он выступит в Риме, там корты медленные. Но во Франции быстрые, так что на Roland Garros он должен хорошо сыграть».