Тарпищев: Рублев, играя все турниры подряд, топит себя нагрузками
При этом президент Федерации тенниса России высоко оценил шансы спортсмена на хорошее выступление на Roland Garros.
При этом президент Федерации тенниса России высоко оценил шансы спортсмена на хорошее выступление на Roland Garros.
МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев подвергает себя чрезмерным нагрузкам, принимая участие в большом количестве турниров. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
5 мая Рублев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде. На соревнования той же категории в Риме россиянин вступит в борьбу со второго круга. Его соперником станет американец Маркос Гирон, матч запланирован на 11 мая.
«Рублев не чувствует, когда надо остановиться, взять паузу. Играет все подряд. Отсюда и тот спад, который был на протяжение четырех турниров — перегрузки, психологическая перетренированность. Просто утопил себя нагрузками, — сказал Тарпищев. — И вот уже рвется в бой. Не знаю, как он выступит в Риме, там корты медленные. Но во Франции быстрые, так что на Roland Garros он должен хорошо сыграть».
Турнир в Риме относится к серии «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов. Призовой фонд соревнований составляет €7,88 млн. Действующим победителем является первая ракетка России Даниил Медведев.