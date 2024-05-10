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13:22 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев: Рублев, играя все турниры подряд, топит себя нагрузками

При этом президент Федерации тенниса России высоко оценил шансы спортсмена на хорошее выступление на Roland Garros.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев подвергает себя чрезмерным нагрузкам, принимая участие в большом количестве турниров. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

5 мая Рублев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде. На соревнования той же категории в Риме россиянин вступит в борьбу со второго круга. Его соперником станет американец Маркос Гирон, матч запланирован на 11 мая.

«Рублев не чувствует, когда надо остановиться, взять паузу. Играет все подряд. Отсюда и тот спад, который был на протяжение четырех турниров — перегрузки, психологическая перетренированность. Просто утопил себя нагрузками, — сказал Тарпищев. — И вот уже рвется в бой. Не знаю, как он выступит в Риме, там корты медленные. Но во Франции быстрые, так что на Roland Garros он должен хорошо сыграть».

Турнир в Риме относится к серии «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов. Призовой фонд соревнований составляет €7,88 млн. Действующим победителем является первая ракетка России Даниил Медведев.

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