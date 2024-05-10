Экс-первая ракетка мира из США рассказала о вдохновляющем ее россиянине Рублеве

Спортсменка призналась, что наблюдала за игрой россиянина Андрея Рублева. «Меня очень вдохновляет то, как он бьет по мячу», — заявила американка. Она добавила, что также смотрела матчи с участием Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса.

Осака вышла в третий круг турнира WTA в Риме. За выход в четвертый круг она 12 мая поборется с россиянкой Дарьей Касаткиной.