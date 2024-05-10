Четвертая ракетка мира Рыбакина снялась с теннисного турнира в Риме

Рыбакиной 24 года, до июня 2018 года спортсменка на соревнованиях представляла Россию. Она занимает четвертое место в рейтинге WTA. На счету Рыбакиной восемь титулов под эгидой организации. В 2022 году она выиграла Уимблдон. В 2023 году Рыбакина дошла до финала Australian Open, проиграв в нем белоруске Арине Соболенко.