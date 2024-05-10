Четвертая ракетка мира Рыбакина снялась с теннисного турнира в Риме
Представительница Казахстана является действующей победительницей соревнований.
Представительница Казахстана является действующей победительницей соревнований.
РИМ, 10 мая. /ТАСС/. Представительница Казахстана Елена Рыбакина из-за болезни не выступит на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Рыбакина — действующая победительница турнира. В сетке ее заменит француженка Осеан Доден.
Рыбакиной 24 года, до июня 2018 года спортсменка на соревнованиях представляла Россию. Она занимает четвертое место в рейтинге WTA. На счету Рыбакиной восемь титулов под эгидой организации. В 2022 году она выиграла Уимблдон. В 2023 году Рыбакина дошла до финала Australian Open, проиграв в нем белоруске Арине Соболенко.
Турнир в Риме проводится на грунтовых кортах и относится к категории WTA 1 000. Престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Из россиянок соревнования выигрывали Мария Шарапова (2011, 2012, 2015) и Динара Сафина (2009).