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15:20 (мск), источник: ТАСС

Победитель US Open 2020 года Тим завершит карьеру по окончании сезона

30-летний австрийский теннисист объяснил свое решение хроническими проблемами с запястьем.

Источник: AP 2023

ТАСС, 10 мая. Бывшая третья ракетка мира и победитель US Open 2020 года австрийский теннисист Доминик Тим объявил о решении завершить карьеру по окончании текущего сезона. Соответствующее видеообращение спортсмен сделал на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Я хочу сказать очень грустную вещь. Сезон 2024 года будет моим последним. Я завершу карьеру после этого сезона», — сказал Тим, сославшись на хроническую травму запястья.

Тиму 30 лет. На данный момент он располагается на 117-й строчке в мировом рейтинге, в марте 2020 года австриец занимал третью строчку. Тим выиграл 17 турниров Ассоциации теннисистов профессионалов. Он является победителем US Open (2020), а также играл в финалах Roland Garros (2018, 2019) и Australian Open (2020).

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