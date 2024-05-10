Победитель US Open 2020 года Тим завершит карьеру по окончании сезона

ТАСС, 10 мая. Бывшая третья ракетка мира и победитель US Open 2020 года австрийский теннисист Доминик Тим объявил о решении завершить карьеру по окончании текущего сезона. Соответствующее видеообращение спортсмен сделал на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Я хочу сказать очень грустную вещь. Сезон 2024 года будет моим последним. Я завершу карьеру после этого сезона», — сказал Тим, сославшись на хроническую травму запястья.