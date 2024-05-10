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19:10 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко вышла в 1/16 финала турнира WTA-1000 в Риме

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На грунтовых кортах Рима сегодня проходят очередные поединки турнира WTA-1000 с призовым фондом 4,8 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

В 1/32 финала белорусская теннисистка Виктория Азаренко (24-й номер мирового рейтинга) одолела в трехсетовом поединке польку Магду Линетт (51) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. В третьем круге соперницей белоруски будет победительница встречи между итальянской теннисисткой Ясмин Паолини (12) и египтянкой Маяр Шериф (80).

Также сегодня вторая ракетка планеты Арина Соболенко в матче второго раунда сыграет с представительницей США Кэти Волынец (109).

Еще одна белоруска Александра Саснович (113) уже пробилась в 1/16 финала, где 12 мая сыграет с немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер (331).

Турнир на открытых грунтовых кортах итальянской столицы завершится 19 мая.

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