Азаренко вышла в 1/16 финала турнира WTA-1000 в Риме

В 1/32 финала белорусская теннисистка Виктория Азаренко (24-й номер мирового рейтинга) одолела в трехсетовом поединке польку Магду Линетт (51) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. В третьем круге соперницей белоруски будет победительница встречи между итальянской теннисисткой Ясмин Паолини (12) и египтянкой Маяр Шериф (80).



Также сегодня вторая ракетка планеты Арина Соболенко в матче второго раунда сыграет с представительницей США Кэти Волынец (109).



Еще одна белоруска Александра Саснович (113) уже пробилась в 1/16 финала, где 12 мая сыграет с немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер (331).



Турнир на открытых грунтовых кортах итальянской столицы завершится 19 мая.