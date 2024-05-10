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19:55 (мск), источник: ТАСС

Хачанов вышел в третий круг турнира ATP в Риме

Во втором круге российский теннисист победил представителя Казахстана Александра Шевченко.

Источник: Reuters

РИМ, 10 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов победил представителя Казахстана Александра Шевченко в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина, посеянного на турнире под 16-м номером. У Шевченко не было номера посева. В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча между аргентинцем Франсиско Черундоло (20-й номер посева) и итальянцем Маттео Гиганте, который выступает на турнире благодаря специальному приглашению.

Хачанову 27 лет, он занимает 18-е место в мировом рейтинге и является обладателем шести титулов ATP, один из которых он выиграл в текущем сезоне. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

Шевченко 23 года, он является 60-й ракеткой мира. Спортсмен не побеждал на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема лучший результат теннисист показал в 2023 году, когда дошел до второго круга Открытого чемпионата Франции. Ранее Шевченко выступал за сборную России, 27 января он сообщил, что будет представлять на соревнованиях Казахстан.

Турнир в Риме завершится 19 мая, его общий призовой фонд составляет более €7,8 млн. Соревнования относятся к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. В 2023 году победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев.

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