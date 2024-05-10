Джокович с победы стартовал на «Мастерсе» в Риме | Источник: РБК

Во втором круге 36-летний Джокович, посеянный на турнире под первым номером, обыграл француза Корентена Муте, 83-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:1.

Джокович, как один из сеянных, начал турнир со второго круга. Его следующим соперником будет чилиец Алехандро Табило (32-й номер рейтинга ATP).

Серб, первая ракетка мира, выигрывал этот турнир шесть раз в карьере, в прошлом году он дошел до ¼ финала.