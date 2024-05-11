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18:12 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Риме

Россиянин обыграл британца Джека Дрейпера в двух сетах.

Источник: Reuters

РИМ, 11 мая. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл британца Джека Дрейпера в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Медведева, который посеян под вторым номером и защищает титул победителя турнира. У Дрейпера не было номера посева.

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP и является первой ракеткой России. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Дрейперу 22 года, в рейтинге ATP он занимает 40-ю позицию. На счету теннисиста нет побед на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США.

Турнир в Риме завершится 19 мая, его общий призовой фонд составляет более €7,8 млн. Соревнования относятся к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. В 2023 году победителем турнира стал Медведев.

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