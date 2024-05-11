Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Риме

РИМ, 11 мая. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл британца Джека Дрейпера в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Медведева, который посеян под вторым номером и защищает титул победителя турнира. У Дрейпера не было номера посева.

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP и является первой ракеткой России. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Дрейперу 22 года, в рейтинге ATP он занимает 40-ю позицию. На счету теннисиста нет побед на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США.