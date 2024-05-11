Камила Джорджи сбежала в США из-за проблем с налогами — La Gazzetta dello Sport | Источник: Чемпионат.com

По информации источника, Джорджи и её семью преследуют правоохранительные органы Италии из-за проблем с её налогами и незадекларированными доходами. Предположительно, Камила сейчас находится в США.

Последний матч Камила Джорджи провела на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), где во втором круге проиграла первой ракетке мира польке Иге Свёнтек со счётом 1:6, 1:6.