Джокович ответил, повлиял ли инцидент с бутылкой на его проигрыш на «Мастерсе» в Риме

«Не знаю, если честно. Мне нужно это проверить. Тренировки, конечно, были другими, более лёгкими. Ничего плохого я не чувствовал, но в то же время ощущал себя не так, как прежде. Сегодня в условиях сильного стресса было совсем плохо — не в смысле боли, а в смысле баланса. Я чувствую себя на корте по-другому, чем два дня назад, до инцидента. Сейчас хочу пройти обследование и посмотреть, что происходит.



Это была очень неудачная для меня ситуация. Тот парень нагнулся через ограждение, бутылка выпала из его рюкзака и приземлилась прямо мне на голову. Неожиданно. Я почувствовал очень сильный удар по голове. Да, это в какой-то степени повлияло на меня. Сразу после этого мне была оказана медицинская помощь. Потом началась тошнота, головокружение, кровотечение, много разных других вещей. Хотя мне удалось нормально поспать, у меня до сих пор остались головные боли.



Вчера все было в порядке, так что я подумал, что и сегодня всё будет в норме. Но на корте чувствовал себя плохо. Ни ритма, ни темпа, ни баланса во время ударов. Это немного беспокоит», — сказал Джокович на пресс-конференции.