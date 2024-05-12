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18:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Джокович ответил, повлиял ли инцидент с бутылкой на его проигрыш на «Мастерсе» в Риме

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, повлиял ли инцидент с бутылкой на его проигрыш в третьем круге «Мастерса» в Риме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, во втором раунде во время раздачи автографов пластиковая бутылка выпала из рюкзака одного из фанатов и попала в голову Джоковичу. После этого у теннисиста началось небольшое кровотечение.

«Не знаю, если честно. Мне нужно это проверить. Тренировки, конечно, были другими, более лёгкими. Ничего плохого я не чувствовал, но в то же время ощущал себя не так, как прежде. Сегодня в условиях сильного стресса было совсем плохо — не в смысле боли, а в смысле баланса. Я чувствую себя на корте по-другому, чем два дня назад, до инцидента. Сейчас хочу пройти обследование и посмотреть, что происходит.

Это была очень неудачная для меня ситуация. Тот парень нагнулся через ограждение, бутылка выпала из его рюкзака и приземлилась прямо мне на голову. Неожиданно. Я почувствовал очень сильный удар по голове. Да, это в какой-то степени повлияло на меня. Сразу после этого мне была оказана медицинская помощь. Потом началась тошнота, головокружение, кровотечение, много разных других вещей. Хотя мне удалось нормально поспать, у меня до сих пор остались головные боли.

Вчера все было в порядке, так что я подумал, что и сегодня всё будет в норме. Но на корте чувствовал себя плохо. Ни ритма, ни темпа, ни баланса во время ударов. Это немного беспокоит», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Сегодня, серб в двух сетах проиграл чилийцу Алехандро Табило (32-й в рейтинге ATP) со счётом 6:2, 6:3 и вылетел с «Мастерса» в Риме.

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