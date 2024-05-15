«Это у меня в крови». Арина Соболенко забавно оправдалась за мат в прямом эфире

Соболенко: я просто решила сделать это (о видео, в которых она показывает, как проходит её день на турнире), просто пришла такая идея в голову. А потом я увидела, что люди хотели бы видеть это чаще. И теперь я думаю моей задачей является показывать людям один мой день на каждом из турниров. Пока им это нравится. Как только люди начнут говорить: «Прекрати, мы устали от этого дерьма» (пауза, Соболенко отворачивается от журналиста).