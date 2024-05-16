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17:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Томми Пол вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, обыграв Хуркача

16-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Томми Пол вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, обыграв Хуркача | Источник: Чемпионат.com

В четвертьфинальном матче Томми Пол со счётом 7:5 3:6 6:3 обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача.

Встреча продлилась 2 часа и 43 минуты. В её рамках Пол три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-поинтов из 13 заработанных. На счету Хуркача восемь эйсов, одна двойная ошибка и шесть брейк-поинтов из 18 заработанных.

За выход в финал Пол сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Николас Харри (Чили).

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