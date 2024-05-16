Томми Пол вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, обыграв Хуркача

Встреча продлилась 2 часа и 43 минуты. В её рамках Пол три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-поинтов из 13 заработанных. На счету Хуркача восемь эйсов, одна двойная ошибка и шесть брейк-поинтов из 18 заработанных.