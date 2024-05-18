Шнайдер вышла в финал турнира WTA-125 в Париже, обыграв Грачёву

Матч продолжался 1 час 26 минут. Шнайдер выполнила три подачи навылет, в то время как сопернице удалось сделать только одну. По одной двойной ошибке допустила каждая из теннисисток. Шнайдер смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми, Грачёва не реализовала ни одного из семи возможных.