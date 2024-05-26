Надежда Петрова высказалась о перспективах Арины Соболенко снова возглавить рейтинг WTA

"Сможет ли белоруска снова стать первой ракеткой мира? При стабильном теннисе и хорошо проведённом сезоне на американском харде всё возможно. На Уимблдоне Арина также может показать хорошие выступления. Она является мощной и хорошо подающей теннисисткой, поэтому опасна и на траве. Своей силой Соболенко способна перебить любую противницу.

Все зависит от того, как белоруска проведёт вторую половину сезона. Шансы возглавить рейтинг WTA у минчанки есть. Конечно, сейчас Свентек играет очень стабильно, она хороша. Видно, что у Иги имеется хорошая сплочённая команда. К тому же работа с психологом даёт польке стержень уверенности. Она верит в себя. Верит в то, что она выходит фаворитом на каждый матч.

Чего не хватает Арине в данный момент? Если судить по финалу Рима, то белоруска допустила чуть больше невынужденных ошибок, чем Ига. Если Соболенко сможет сократить их количество, тогда она станет бойцом, сносящим всех на своём пути", — приводит слова Петровой Metaratings.by.