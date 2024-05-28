02:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Анна Калинская впервые высказалась об отношениях с Янником Синнером

25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская впервые прокомментировала свои романтические отношения со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Напомним, слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ 16 мая. Ещё до старта грунтового мэйджора россиянка была замечена на свидании с итальянцем в Париже. Сегодня, 27 мая, Янник официально подтвердил романтические отношения с Анной.

— На трибунах был Янник Синнер. Вам это помогало?
— Конечно, дополнительная поддержка.

— Он после своего матча рассказал, что вы вместе. Вы могли бы рассказать, как вы познакомились?
— Мы начали общаться в этом году. Но деталей я не буду рассказывать.

— Вы ещё до своей игры пришли на матч Янника. Многие теннисисты предпочитают так не делать, не тратить эмоции — но у вас явно другой подход.
— У меня нет такого. Если мы вместе, я с удовольствием приду и поддержу. Особенно если есть немного свободного времени. В первой половине дня был дождь, поэтому появилась возможность посетить матч, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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