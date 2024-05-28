Анна Калинская впервые высказалась об отношениях с Янником Синнером

Напомним, слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ 16 мая. Ещё до старта грунтового мэйджора россиянка была замечена на свидании с итальянцем в Париже. Сегодня, 27 мая, Янник официально подтвердил романтические отношения с Анной.

— На трибунах был Янник Синнер. Вам это помогало?

— Конечно, дополнительная поддержка.

— Он после своего матча рассказал, что вы вместе. Вы могли бы рассказать, как вы познакомились?

— Мы начали общаться в этом году. Но деталей я не буду рассказывать.