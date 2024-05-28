Белорусские теннисистки проведут стартовые встречи открытого чемпионата Франции

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в 1/64 финала встретится с россиянкой Эрикой Андреевой, которая замыкает топ-100 мирового рейтинга. Соперницей Виктории Азаренко (21-й номер рейтинга WTA) будет представительница Аргентины Надя Подорошка (59). В прошлом году Арина Соболенко дошла до полуфинала этих состязаний, а Виктория Азаренко выбыла в первом раунде.



Общий призовой фонд 123-го по счету French Open составляет 53,5 млн евро, победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по 2000 рейтинговых очков и по 2,4 млн евро. Турнир завершится 9 июня. В прошлом сезоне чемпионкой в третий раз в карьере стала лидер мирового рейтинга полька Ига Свентек, а у мужчин также в третий раз победил серб Новак Джокович.



Рекордсменами «Ролан Гаррос» являются испанец Рафаэль Надаль, у которого 14 титулов, и американка Крис Эверт, побеждавшая 7 раз.