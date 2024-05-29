Мирра мощно стартовала на «Ролан Гаррос» в отличие от сестры. Россиянки сыграли почти идеально | Источник: AFP 2023

«Ролан Гаррос». Первый круг. Женщины

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Эрика Андреева (Россия) — 6:1, 6:2

Дарья Касаткина (Россия, 10) — Магдалена Фрех (Польша) — 7:5, 6:1

Элина Аванесян (Россия) — Чжу Линь (Китай) — 6:2, 6:4

Анна Блинкова (Россия) — Сорана Кирстя (Румыния, 28) — 6:3, 3:6, 7:6 (10:5)

Мирра Андреева (Россия) — Эмина Бектас (США) —6:2, 6:3.

Успешным получился третий день «Ролан Гаррос» для российских теннисисток. Во второй круг вышли все наши соотечественницы, кроме Эрики Андреевой, которая предсказуемо не справилась с белоруской Ариной Соболенко. Зато Мирра Андреева на старте победила легко и непринужденно.

Старшей сестре не повезло

Старшая из сестер Андреевых Эрика в последний год с небольшим находится в тени 17-летней Мирры, хотя и сама в свои 19 лет вполне может считаться теннисным вундеркиндом. Судите сами, в топ-100 (а в официальном рейтинге WTA Андреева-старшая занимает сотое место) младше Эрики только три теннисистки — чешки Линда Носкова и Бренда Фрухвиртова и, собственно, Мирра. Многие в таком возрасте не мечтают даже о квалификациях в «Больших шлемах», а юная россиянка в нынешнем году на Открытом чемпионате Франции сыграла в основной сетке «Большого шлема» уже в третий раз.

Предыдущие попытки на US Open-2022 и «Ролан Гаррос» — 2023 заканчивались вылетом в первом круге, вот и сейчас стартовый барьер преодолеть не удалось. Хотя тут Эрика была вправе сетовать на жеребьевку, ведь в соперницы ей досталась вторая ракетка мира Арина Соболенко, с которой даже у Мирры пока играть на равных не получается. Не получилось и у Эрики, пусть она и очень старалась. «Да, я никогда с ней не играла, но много раз встречалась с ее сестрой. Посмотрю ее матчи, чтобы просто ее узнать. Они очень молоды и хорошо играют. С нетерпением жду нашей первой встречи», — говорила перед игрой Соболенко. Было понятно, что о недооценке Андреевой-старшей и речи не идет.

Что ж, противостоять собранной Арине у 19-летней россиянки не получилось, пусть она и старалась. Но, во-первых, на центральной арене Филиппа Шатрие Эрика с непривычки явно нервничала, во-вторых, оппонентка показала фирменный классный, ураганный теннис. В первой партии Андреева при счете 1:2 и 1:4 завершала геймы не в свою пользу двойными ошибками, чему, конечно, очень расстраивалась. Во втором сете она чуть наладила игру. Во втором гейме даже сделала обратный брейк, сравняв счет, однако затем вновь отдала свою подачу.

Впрочем, с 1:3 Эрика выдала обнадеживающий отрезок — взяла под ноль свою подачу, а затем еще и заработала брейк-пойнт на подаче Соболенко. Белоруска даже начала выказывать раздражение, но испытать ее нервы на прочность не удалось — несколько мощных ударов спасли для Арины гейм. Окончательно убив интригу в этом матче. После встречи Эрика призналась, что в первом сете демонстрировала слишком уж защитный теннис, во втором сете прибавила в активности, но…

Младшая проиграла только пять геймов

Мирре, конечно, повезло больше — ее 31-летняя соперница американка Эмина Бектас занимала 98-е место в рейтинге, да еще и никогда прежде не выигрывала матчи на «Больших шлемах». В то время как сама Андреева-младшая, наоборот, никогда прежде не уступала на таких турнирах в первых кругах, а на дебютном «Ролан Гаррос» в 2023-м из квалификации добралась до третьего круга. Так что ее шансы в игре с американкой котировались заметно выше. И Мирра прогнозы оправдала.

Самым сложным в первом сете получился четвертый гейм, когда после брейка под ноль 17-летняя россиянка чуть не отдала свою подачу. Трижды у нее было «меньше», но Андреева справилась с давлением, взяла гейм. А затем при 4:2 сделала еще один брейк и уверенно довела партию до победы. Второй сет проходил примерно по такому же сценарию, только Мирра сделала брейк в стартовом гейме и дальше лишь развивала преимущество. Правда, при 5:1 чуть расслабилась и отдала два гейма, но затем поставила победную точку.

Остальные россиянки сыграли довольно удачно, хотя Дарья Касаткина испугала себя и своих поклонников, когда в концовке второго гейма второго сета матча с Магдаленой Фрех неудачно поставила ногу, скривилась от боли и даже не доиграла розыгрыш. Она вызвала врача, но продолжила играть. Причем как! Взяла пять геймов подряд, а с ними сет и матч! После встречи она успокоила публику, сказав, что сначала очень испугалась, но затем боль быстро ушла, а значит, на сей раз ей повезло. Также в двух партиях выиграла свой стартовый матч и Элина Аванесян, которая в прошлом году на «Ролан Гаррос» сенсационно дошла до четвертого круга. Теперь Аванесян сыграет в российском дерби с Анной Блинковой, которая в который раз на «Больших шлемах» проявила бойцовские качества, обыграв на решающем тай-брейке третьего сета «сеяную» румынку Сорану Кирстю.

Ранее во второй круг вышли также Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Анастасия Потапова. То есть всего в следующий раунд пробились семь россиянок из пятнадцати. Кроме того, барьер первого раунда преодолели четверо из шести россиян в мужской одиночной сетке — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Павел Котов.