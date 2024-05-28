28 мая, источник: Чемпионат.com

Юлия Путинцева разгромила Слоан Стивенс на старте «Ролан Гаррос» — 2024

39-я ракетка мира, представительница Казахстана Юлия Путинцева успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции — 2024, который продлится до 8 июня.

Юлия Путинцева разгромила Слоан Стивенс на старте «Ролан Гаррос» — 2024 | Источник: Чемпионат.com

В матче первого круга Путинцева со счётом 6:1, 6:2 обыграла чемпионку US Open — 2017, бывшую третью ракетку мира американку Слоан Стивенс.

Встреча Путинцевой со Стивенс продлилась 56 минут. В её рамках Путинцева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Стивенс ни одного эйса, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующей соперницей Путинцевой на «Ролан Гаррос» — 2024 станет победительница матча Кэйти Бултер (Великобритания, 26) — Паула Бадоса (Испания).

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Для чего эти арбитры нужны в чемпионате России?» Итоги судейства в сезоне
Нервное начало. Рублёв матерился, бросал ракетку, но прошёл первый круг
На Махачеве экономят в UFC? Сколько зарабатывает российский чемпион
«Кажется, умру и не увижу команду с золотом». Слёзы и злость на «Динамо»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь