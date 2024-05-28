Юлия Путинцева разгромила Слоан Стивенс на старте «Ролан Гаррос» — 2024

Встреча Путинцевой со Стивенс продлилась 56 минут. В её рамках Путинцева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Стивенс ни одного эйса, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.