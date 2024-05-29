22:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Швентек вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек победила японку Наоми Осаку в матче второго круга Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Источник: Reuters

Встреча завершилась победой Швёнтек со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 7:5. По ходу третьего сета полька уступала сначала 0:3, а затем 2:5, но смогла отыграться. Теннисистки провели на корте 2 часа 57 минут.

Швёнтек является трехкратной победительницей «Ролан Гаррос», в том числе двух последних розыгрышей турнира.

Следующей соперницей Швёнтек станет победительница матча Яна Фетт (Хорватия) — Мария Боузкова (Чехия).

Другие результаты дня:

София Кенин (США) — Каролин Гарсия (Франция, 21-й номер посева) — 6:3, 6:3;

Мария Осорио (Колумбия) — Онс Жабер (Тунис, 8) — 3:6, 6:1, 3:6;

Кори Гауфф (США) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:3, 6:4.

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