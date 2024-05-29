Швентек вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Встреча завершилась победой Швёнтек со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 7:5. По ходу третьего сета полька уступала сначала 0:3, а затем 2:5, но смогла отыграться. Теннисистки провели на корте 2 часа 57 минут.