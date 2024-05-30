«Матч потрясающего уровня». Соболенко — об игре Свёнтек с Осакой на «Ролан Гаррос» — 2024

«Я смотрела матч Зверева с Надалем, вчера смотрела Алькараса, так что я всё равно смотрю теннис, хорошие матчи. Смотрела концовку матча Наоми и Иги. Было классно увидеть, что Наоми вернулась на топ-уровень. И как Ига спасла матч. Матч потрясающего уровня, конечно, я его смотрела», — сказала Соболенко на пресс-конференции.