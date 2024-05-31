Аванесян разгромно обыграла Блинкову во втором круге Roland Garros

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу Аванесян. Обе спортсменки не получили на турнире номер посева. В следующем круге Аванесян сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь (седьмой номер посева) и немкой Тамарой Корпач (без номера посева).

Аванесян 21 год, она занимает 70-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет титулов под эгидой организации. В 2023 году Аванесян дошла до четвертого круга Roland Garros, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема.

Блинковой 25 лет, она располагается на 55-й строчке мирового рейтинга и является обладательницей одного титула WTA. На турнирах Большого шлема Блинкова не проходила далее третьего круга.

Roland Garros — один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 9 июня, его призовой фонд составил более €53,47 млн. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является представительница Польши Ига Свёнтек.