Первая ракетка России Касаткина не смогла выйти в третий круг Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Стирнс, которая выступает на турнире без номера посева. Касаткина была посеяна под 10-м номером. В третьем круге американка сыграет с победительницей матча между белоруской Викторией Азаренко (10-й номер посева) и россиянкой Миррой Андреевой (без номера посева).

Касаткиной 26 лет, она занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) — лучшее среди россиянок, на ее счету 6 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Стирнс 22 года, она является 62-й ракеткой мира. В активе американки один титул WTA. В 2023 году спортсменка дошла до четвертого круга Открытого чемпионата США, показав лучший результат на турнирах Большого шлема.

Roland Garros — один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 9 июня, его призовой фонд составил более €53,47 млн. Действующей победительницей в одиночном разряде является представительница Польши Ига Свёнтек.