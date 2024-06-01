15:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-россиянка Рыбакина вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Источник: WTA

Во встрече третьего раунда второго в сезоне турнира Большого шлема Рыбакина (4-й номер посева) обыграла бельгийку Элизе Мертенс (25) со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

В следующем круге «Ролан Гаррос» 24-летняя уроженка Москвы сыграет с победительницей встречи Элина Свитолина (Украина, 15) — Ана Богдан (Румыния).

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