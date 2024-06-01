Экс-россиянка Рыбакина вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Во встрече третьего раунда второго в сезоне турнира Большого шлема Рыбакина (4-й номер посева) обыграла бельгийку Элизе Мертенс (25) со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.
В следующем круге «Ролан Гаррос» 24-летняя уроженка Москвы сыграет с победительницей встречи Элина Свитолина (Украина, 15) — Ана Богдан (Румыния).