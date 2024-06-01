17:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Ига Свентек получила на свой день рождения гигантский круассан

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек в пятницу, 31 мая, отметила свое 23-летие.

Ига Свёнтек получила на свой день рождения гигантский круассан | Источник: Чемпионат.com

В честь этого одна из компаний подарила ей огромный круассан.

«Вау…так что же теперь с конкурсом круассанов? Я люблю это! Спасибо», — написала Свёнтек в социальных сетях.

Источник: Соцсети

Ранее «Ролан Гаррос» подарил Свёнтек большой торт, которым она угостила публику. Спортсменка отметила, что сделала себе подарок в виде победы над чешской теннисисткой. В ⅛ финала Открытого чемпионата Франции она сыграет с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.

Напомним, Ига Свёнтек является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024, который с 29 мая по 8 июня проходит в Париже.

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