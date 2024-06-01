Ига Свентек получила на свой день рождения гигантский круассан

Ига Свёнтек получила на свой день рождения гигантский круассан | Источник: Чемпионат.com

В честь этого одна из компаний подарила ей огромный круассан.

«Вау…так что же теперь с конкурсом круассанов? Я люблю это! Спасибо», — написала Свёнтек в социальных сетях.

Источник: Соцсети

Ранее «Ролан Гаррос» подарил Свёнтек большой торт, которым она угостила публику. Спортсменка отметила, что сделала себе подарок в виде победы над чешской теннисисткой. В ⅛ финала Открытого чемпионата Франции она сыграет с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.