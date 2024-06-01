Ига Свентек получила на свой день рождения гигантский круассан
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек в пятницу, 31 мая, отметила свое 23-летие.
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек в пятницу, 31 мая, отметила свое 23-летие.
В честь этого одна из компаний подарила ей огромный круассан.
«Вау…так что же теперь с конкурсом круассанов? Я люблю это! Спасибо», — написала Свёнтек в социальных сетях.
Ранее «Ролан Гаррос» подарил Свёнтек большой торт, которым она угостила публику. Спортсменка отметила, что сделала себе подарок в виде победы над чешской теннисисткой. В ⅛ финала Открытого чемпионата Франции она сыграет с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.
Напомним, Ига Свёнтек является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024, который с 29 мая по 8 июня проходит в Париже.