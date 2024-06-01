Даниил Медведев вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл чешского теннисиста Томаша Махача в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4 в пользу Медведева (5-й номер посева). У Махача не было номера посева. В четвертом круге Медведев сыграет с победителем матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом (без номера посева) и австралийцем Алексом де Минауром (11). Медведев — единственный представитель России, продолжающий борьбу на турнире в мужском одиночном разряде.

Медведеву 28 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Махачу 23 года, в рейтинге ATP он занимает 34-ю позицию. На счету чеха нет побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Махач не проходил дальше третьего круга.