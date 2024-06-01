20:18 (мск), источник: Sport24

Бывшая российская теннисистка спела гимн Франции: «Я здесь дома»

Бывшая российская теннисистка Варвара Грачева спела гимн Франции после выхода в ⅛ финала «Ролан Гаррос».

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Уроженка Москвы обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу (7:5, 6:3) в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже.

После окончания игры Грачева вместе с болельщиками на трибунах спела «Марсельезу».

«Я буду помнить этот момент до конца своей жизни. Это значит, что все меня принимают, что я здесь дома», — сказала Грачева, которая получила французское гражданство летом прошлого года.

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