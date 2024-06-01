Бывшая российская теннисистка спела гимн Франции: «Я здесь дома»
Бывшая российская теннисистка Варвара Грачева спела гимн Франции после выхода в ⅛ финала «Ролан Гаррос».
Бывшая российская теннисистка Варвара Грачева спела гимн Франции после выхода в ⅛ финала «Ролан Гаррос».
Уроженка Москвы обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу (7:5, 6:3) в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже.
После окончания игры Грачева вместе с болельщиками на трибунах спела «Марсельезу».
«Я буду помнить этот момент до конца своей жизни. Это значит, что все меня принимают, что я здесь дома», — сказала Грачева, которая получила французское гражданство летом прошлого года.