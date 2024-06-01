17-летняя Мирра Андреева впервые вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла американку Пейтон Стирнс в матче третьего круга «Ролан Гаррос». Турнир проходит в Париже.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Андреевой. Обе спортсменки не получили на турнире номер посева. В предыдущем раунде Стирнс обыграла первую ракетку России Дарью Касаткину. В четвертом круге Андреева сыграет с представительницей Франции Варварой Грачевой, ранее выступавшей за Россию.

Помимо Андреевой, в четвертый круг в одиночных разрядах на «Ролан Гаррос» вышли три представителя России: Даниил Медведев, Элина Аванесян и Анастасия Потапова.

Андреевой 17 лет. Она занимает 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Андреева повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема. Ранее она доходила до четвертого круга на Уимблдоне (2023) и Australian Open (2024). Ранее лучшим результатом спортсменки на «Ролан Гаррос» был выход в третий круг. По итогам прошлого сезона WTA признала россиянку лучшим новичком года.

Стирнс 22 года, в мировом рейтинге она занимает 62-ю позицию. Американка один раз выигрывала турнир под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг US Open в 2023 году.