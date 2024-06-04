Мирра подготовилась к матчу с Соболенко через яркую победу. Есть второй четвертьфинал Андреевой в Париже | Источник: Reuters

Мирра Андреева и Вера Звонарева оформили выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде. Их соперницы по ⅛ финала Ульрикке Эйкери и Ингрид Нил регулярно играют вместе на протяжении последних трех лет, а совсем недавно дошли до финала турнира в Штутгарте, где уступили Веронике Кудерметовой и Хао-Чин Чань. На «Ролан Гаррос» они вошли в число «сеяных», а во втором круге в трех сетах остановили Анну Бликову и Аранчу Рус. Поэтому неудивительно, что букмекеры давали примерно равные шансы на успех в этом противостоянии. На деле же класс теннисисток оказался разным.

По пять геймов подряд

Эйкери считается очень опытной теннисисткой в парном разряде и в миксте (два года назад дошла до финала «Ролан Гаррос» с бельгийцем Йораном Флигеном). В этом году в миксте она уже пробилась в четвертьфинал с Максимо Гонсалесом и наверняка хотела повторить это в парном разряде. И началом осталось за Ульрикке и Ингрид. Они сделали брейк и до пятого гейма уверенно удерживали свою подачу. Наша пара включилась при 1:3, сделав обратный брейк за счет классных действий Мирры у сетки. Следом Андреева сделала четыре пушечные подачи, которые соперницы просто не могли нормально принять (3:3).

Следующий брейк был взят под ноль уже за счет виннерсов Звонаревой. А вот подача Веры подвисла. Наши девушки начали гейм с 0:30, но затем выиграли четыре мяча подряд. Это сильно демотивировало соперниц, которые бросили биться в первой партии (три сетбола и двойная ошибка).

В начале второго сета норвежка и эстонка снова захватили преимущество. Первыми сделали брейк (2:1), но после этого вновь проиграли пять геймов подряд. В отличие от первой партии они давались Мирре и Вере не так легко (при счете 4:2 смогли отыграться с 0:40), но зато россиянки продемонстрировали отличное взаимодействие. Особенно в тяжелые моменты.

За выход в полуфинал Андреева и Звонарева поборются с Мартой Костюк / Еленой-Габриэлой Русе или девятыми «сеяными» Элин Рутлифф и Лейлой Фернандес. Вне зависимости от результата следующего матча можно сказать, что у нас образовалась очень сильная пара под Олимпиаду-2024.

«Мы хорошо знаем друг друга по совместным тренировкам во французском клубе, там же мы играли пару, — рассказывала Вера Звонарева. — Когда я готовилась к сезону в Дубае, она прилетала на какое-то время, так что у нас отличные отношения, Мирра — отличный человек. У нее прекрасный потенциал, она молодая, но уже очень многое умеет, у нее есть все удары, есть игра, для своего возраста она очень зрелая. От Мирры исходит отличная энергетика, я стараюсь и поддерживать ее, и заряжаться тоже. Рядом с ней я не чувствую, что мне почти 40, я как будто переношусь на 20 лет назад».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241541&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тактика под Соболенко

Возможность поиграть в паре — отличная история для Мирры со всех сторон. Во-первых, это шанс проверить свои силы на кортах РГ перед Олимпиадой (чтобы отобраться в Париж-2024 в одиночном разряде, Андреевой надо проходить в четвертьфинале Арину Соболенко). Во-вторых, в парном разряде тоже неплохие призовые и гораздо более легкий путь к титулу. В-третьих, она могла провести хорошую игровую тренировку перед предстоящим матчем с Соболенко.

В личных встречах Мирра уступает второй ракетке мира 0:2. До этого они дважды встречались на супертурнире в Мадриде, и там у Андреевой не было шансов. «Естественно, мы внесем изменения в тактику перед игрой с Ариной по сравнению с матчем месячной давности. Главное, что я не испытываю давления. Обычный матч или дебютный четвертьфинал “Шлема”, — без разницы. Просто выйду на корт и сыграю обычный матч. Посмотрим, как у меня получится. Хочу выиграть еще больше геймов, чем в прошлый раз. Хочу реванша, выиграть еще один матч здесь».

Придумают ли что-то на этот раз 17-летняя россиянка и ее опытный тренер Кончита Мартинес? Однако форма Соболенко говорит об обратном. Арина разыгралась на парижском грунте, пока не отдав соперницам ни одного сета. Хотя встречалась с Эммой Наварро и Паулой Бадосой, которые сейчас на подъеме. Похоже, что конкурировать с белоруской на «Ролан Гаррос» могут только Ига Свентек и Елена Рыбакина. С последней она может встретиться на стадии полуфинала, если представительница Казахстана обыграет Жасмин Паолини.