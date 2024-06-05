Андреева — о матче с Соболенко: «Даже счет не помню»

«Честно говоря, даже счет не помню. Пыталась на этом не концентрироваться. На втором матчболе представляла, что пытаюсь отыграть брейк-пойнт. И я смогла выиграть. Очень волновалась перед матчем, знала, что трибуны будут за нее. Но вы меня удивили, ребята, что и меня тоже поддерживали. Я этого не ожидала! Спасибо вам за поддержку!» — сказала Андреева после матча.