21:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андреева — о матче с Соболенко: «Даже счет не помню»

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024, обыграв вторую ракетку мира Арину Соболенко в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

Андреева — о матче с Соболенко: «Даже счет не помню» | Источник: Reuters

«Честно говоря, даже счет не помню. Пыталась на этом не концентрироваться. На втором матчболе представляла, что пытаюсь отыграть брейк-пойнт. И я смогла выиграть. Очень волновалась перед матчем, знала, что трибуны будут за нее. Но вы меня удивили, ребята, что и меня тоже поддерживали. Я этого не ожидала! Спасибо вам за поддержку!» — сказала Андреева после матча.

В полуфинале 17-летняя Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Убирать Федотова стоило ради Николича. В новом сезоне мы не узнаем ЦСКА
За месяц больше 10 наших фигуристов решили сменить сборную.
«Акрон» покинули 13 футболистов после выхода команды в РПЛ
«Не готов сравнивать себя с Аршавиным. Он для меня был русским Месси».
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь