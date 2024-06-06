Русская чудо-девочка разрывает «Ролан Гаррос»: Андреева уже на Олимпиаде

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала в среду главную на данный момент победу в своей карьере — в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Благодаря этому успеху 17-летняя восходящая звезда нашего спорта получит возможность выступить на Олимпийских играх в Париже!

Андреева, занимавшая перед началом Открытого чемпионата Франции 38-ю строчку мирового рейтинга, на этом «Ролан Гаррос» второй раз встречалась по сетке с сеяными соперницами. И обе — из Белоруссии. Во втором круге россиянка провела сложнейший матч против 19-й ракетки турнира Виктории Азаренко, которая когда-то была на вершине классификации WTA и побеждала на этапах Большого шлема — и выдержала напряжение упорнейшего противостояния, завершив его в третьей партии со счетом 7:5.

«Очень положительный момент, что Мирра сейчас выиграла, этот матч показал, что она стала практически взрослой, — сказал РИА Новости после того поединка Андреевой президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Когда она быстро шла по восходящей — ей, как любому молодому теннисисту, было легко. Бояться нечего, “тормозов” нет, все стояли в рейтинге выше нее. Если что-то выигрываешь, то это только в плюс. Гораздо сложнее для становления играть, когда ты достиг, допустим, в рейтинге “полтинника”. И когда играешь, например, с 60-м, то появляются мысли, что ты обязан выигрывать. Поэтому этот матч для Андреевой должен дать уверенность в себе».

Когда она быстро шла по восходящей — ей, как любому молодому теннисисту, было легко. Бояться нечего, «тормозов» нет, все стояли в рейтинге выше нее. Если что-то выигрываешь, то это только в плюс. Гораздо сложнее для становления играть, когда ты достиг, допустим, в рейтинге «полтинника». И когда играешь, например, с 60-м, то появляются мысли, что ты обязан выигрывать. Поэтому этот матч для Андреевой должен дать уверенность в себе".

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241541&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мудрый Шамиль Анвярович как в воду глядел — впрочем, ничего удивительного, это случалось, наверное, сотни раз за время его руководства как сборными России, так и всем нашим теннисом. Мирра как по накатанной колее переехала дальше двух других соперниц — американку Пейтон Стирнс и экс-россиянку Варвару Грачеву, ныне представляющую Францию.

Но Соболенко — это далеко не Грачева и даже не Азаренко. Это теннисистка, обладающая сумасшедшей мощью удара и уступающая сейчас в рейтинге только Иге Швентек. Это для Андреевой был еще более серьезный экзамен на «взрослость» — потому что Арина, играй россиянка для нее по-юниорски, юную соперницу бы просто с корта смела вместе с парижской красной глиной. Матч закончился бы, не успев начаться.

И Андреева этот экзамен сдала. Да, надо признать, что Соболенко была явно не в своей тарелке из-за недомогания, которое было причиной двух выходов к ней на корт медицинской бригады. Но даже со страдающей соперницей такого уровня еще надо было справиться — ведь белоруска, всячески показывавшая между розыгрышами, что ей плохо, резко включалась в игру и выдавала один пушечный выстрел за другим. Да и не только: когда было надо, и бежала, и подрезала, и укорачивала — словом, использовала весь арсенал, благодаря которому находится в топе мирового рейтинга.

Но и россиянка в среду показала, что скоро будет там же. Потому что главное, что помогло ей обыграть Арину — это умение терпеть и действовать по намеченному плану. Стараться рвать темп, не давать сопернице легких мячей — последнее, к слову, получалось не всегда, иначе слова «гейм, сет, матч» Андреева бы услышала чуть раньше. Впрочем, победителей не судят — ведь 17-летняя Мирра добилась главного на данный момент успеха в своей карьере, став самой юной полуфиналисткой турнира Большого шлема с 1997 года, когда один «мейджор» за другим покоряла швейцарская чудо-девочка Мартина Хингис.

Теперь у России есть своя чудо-девочка — просто великолепно, что благодаря этой победе она поднимется в мировой классификации на достаточно высокую позицию для того, чтобы завоевать путевку на Олимпийские игры в Париже. Если Международный олимпийский комитет вдруг не начудит, конечно, с допуском. Но по текущему положению дел Андреева вошла в четверку российских теннисисток, которые должны получить место в одиночной сетке олимпийского турнира. А судя по тому, что Мирра вместе с Верой Звонаревой на «Ролан Гаррос» успешно выступают и в дуэте — вполне возможно, наша юная звезда сыграет на Играх и в парном разряде.

Но о возвращении в Париж в конце июля Андреева и ее команда будут думать потом. У Мирры в столице Франции и сейчас еще есть дела. Она в полуфинале «Ролан Гаррос» встретится с итальянкой Жасмин Паолини и, конечно, имеет шанс пройти дальше. Конечно, было бы слишком просто сейчас сказать, что после Соболенко 17-летней россиянке никто не страшен, на таких турнирах все играть умеют. Но почему бы не вдохновиться той же Хингис, которая в вышеупомянутом 1997-м выиграла три турнира Большого шлема? И даже в чем-то ее превзойти. Ведь единственным не покорившимся «мейджором» для Мартины тогда как раз стал «Ролан Гаррос»…