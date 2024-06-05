22:45 (мск), источник: Sport24

Соболенко, проигравшая Андреевой, потеряет 2-е место в рейтинге WTA по итогам «Ролан Гаррос», уступив его Гауфф

Арина Соболенко потеряет 2-ю строчку в рейтинге WTA по итогам «Ролан Гаррос». Белорусскую теннисистку обойдет 20-летняя американка Кори Гауфф.

В среду Соболенко выбыла с Открытого чемпионата Франции, проиграв в четвертьфинале 17-летней россиянке Мирре Андреевой со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 4:6. В прошлом году Арина дошла на «Ролан Гаррос» до полуфинала и таким образом по итогам текущего турнира лишится в рейтнге 350 очков, заработанных в Париже в 2023-м.

Что касается Гауфф, то она вышла в полуфинал, где в четверг сыграет против первой ракетки мира Иги Швентек из Польши. По итогам турнира американка наберет 7988 очков и обойдет Соболенко в рейтинге WTA на 200 очков.

Читайте также от «Sport24»
Клава Кока снялась в рекламе купальника: «Выглядит так, что голову сносит!»
«При ее виде Папа Римский изъяснился б матом». Александра Албу показала убойную фигуру в купальнике
«Классная киска». Русская спортсменка устроила жаркую фотосессию
Российская теннисистка с украинской фамилией: «Такое ощущение, что я сейчас нужна на Мальдивах. Или хотя б в Дубае»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь