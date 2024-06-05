Соболенко, проигравшая Андреевой, потеряет 2-е место в рейтинге WTA по итогам «Ролан Гаррос», уступив его Гауфф

В среду Соболенко выбыла с Открытого чемпионата Франции, проиграв в четвертьфинале 17-летней россиянке Мирре Андреевой со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 4:6. В прошлом году Арина дошла на «Ролан Гаррос» до полуфинала и таким образом по итогам текущего турнира лишится в рейтнге 350 очков, заработанных в Париже в 2023-м.