Чесноков: Соболенко с помощью доктора пыталась сбить психологический настрой Андреевой

"Мирра Андреева выиграла очень хороший трудовой матч. Я не ожидал, что Мирра достигнет победы. Она играет свободно и легко. Это один из самых лучших турниров в её карьере, поэтому она может развиваться дальше. Андреева в прошлом году перед Мадридом выиграла четыре челленджера. Поэтому она получила уайлд-кард на турнир в Мадриде и в течение двух лет набирала силы.

Андреева впервые в своей карьере вышла в ¼ финала «Ролан Гаррос» и сейчас впервые попала в полуфинал турнира. При этом она впервые выиграла матч у Соболенко. Конечно, Соболенко пыталась показать, что плохо себя чувствует. Поэтому два раза вызывала доктора. Может быть, с помощью доктора она хотела психологически сбить настрой Мирры Андреевой. Соболенко нужно было выигрывать, чтобы доказывать, что она является второй в мире. Но Арина немножко дрогнула в концовке матча«, — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.