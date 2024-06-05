22:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Чесноков: Соболенко с помощью доктора пыталась сбить психологический настрой Андреевой

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал результат матча ¼ финала «Ролан Гаррос» между россиянкой Миррой Андреевой (38-я в рейтинге WTA) и второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Напомним, напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и сенсационно завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

"Мирра Андреева выиграла очень хороший трудовой матч. Я не ожидал, что Мирра достигнет победы. Она играет свободно и легко. Это один из самых лучших турниров в её карьере, поэтому она может развиваться дальше. Андреева в прошлом году перед Мадридом выиграла четыре челленджера. Поэтому она получила уайлд-кард на турнир в Мадриде и в течение двух лет набирала силы.

Андреева впервые в своей карьере вышла в ¼ финала «Ролан Гаррос» и сейчас впервые попала в полуфинал турнира. При этом она впервые выиграла матч у Соболенко. Конечно, Соболенко пыталась показать, что плохо себя чувствует. Поэтому два раза вызывала доктора. Может быть, с помощью доктора она хотела психологически сбить настрой Мирры Андреевой. Соболенко нужно было выигрывать, чтобы доказывать, что она является второй в мире. Но Арина немножко дрогнула в концовке матча«, — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

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