04:04 (мск), источник: ТАСС

Зверев стал последним полуфиналистом Roland Garros

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Представляющий Германию теннисист Александр Зверев обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче ¼ финала Roland Garros. Турнир проходит в Париже.

Источник: РИА "Новости"

Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Зверева, посеянного на турнире под четвертым номером. У де Минаура был 11-й номер посева. В полуфинале Зверев сыграет с норвежцем Каспером Руудом. В другом полуфинале итальянец Янник Синнер встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Звереву 27 лет, он является четвертой ракеткой мира. На счету теннисиста 22 титула ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в финал US Open 2020 года. В 2021 году Зверев стал победителем Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.

Де Минауру 25 лет, он является 11-й ракеткой мира, на его счету 8 титулов ATP. Австралиец повторил свой лучший результат на турнирах Большого шлема — в 2020 году спортсмен дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата США.

Roland Garros — один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 9 июня, его призовой фонд составил более €53,47 млн. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.

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