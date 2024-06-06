12:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболенко рассказала о плохом самочувствии во время матча с Андреевой

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что страдала от проблем с желудком во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции по теннису против россиянки Мирры Андреевой.

Источник: Пресс-служба Australian Open

В среду 17-летняя Андреева обыграла в четвертьфинале одиночного разряда Соболенко со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. По ходу матча белоруска несколько раз брала медицинскую паузу.

«Во время матча мне было тяжело физически. Последние несколько дней я страдала от какого-то заболевания желудка, так что это было непросто. Я сделала все возможное, чтобы попытаться справиться с этим», — приводит слова Соболенко журналист Михал Самульски со ссылкой на отдел по связям с общественностью WTA в соцсети Х.

До этого матча Соболенко, которая является действующей победительницей Australian Open, не проиграла ни одного сета на турнирах Большого шлема текущего сезона. В первом круге на «Ролан Гаррос» она победила старшую сестру Мирры Андреевой — Эрику.

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