Мирра Андреева не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос»

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла представительнице Италии Жасмин Паолини в полуфинальном матче «Ролан Гаррос». Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Паолини, посеянной на турнире под 12-м номером. Андреева выступала без номера посева. В финале Паолини сыграет с первой ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши. Встреча пройдет 8 июня, начало запланировано на 16:00 мск.

17-летняя Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турнира Большого шлема с 1997 года. Тогда швейцарка Мартина Хингис вышла в полуфинал Australian Open в возрасте 16 лет. Андреева показала свой лучший результат на турнирах Большого шлема. Ранее она доходила до четвертого круга на Уимблдоне (2023) и Australian Open (2024).

Андреева занимает 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. По итогам прошлого сезона WTA признала россиянку лучшим новичком года.

Паолини 28 лет, она выиграла два турнира под эгидой WTA в карьере. Итальянка занимает 15-е место в мировом рейтинге и впервые вышла в финал турнира Большого шлема. Ранее лучшим результатом спортсменки на соревнованиях этой категории был выход в четвертый круг Australian Open (2024).