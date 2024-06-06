Спасибо за «Ролан Гаррос»! Юная Мирра не дотянула до финала, но взлетела в топ-25 рейтинга

Перед началом второго в сезоне турнира «Большого шлема» состав участниц полуфинальных противостояний многими экспертами и журналистами предсказывался довольно однозначно. В четвёрку лучших на парижских кортах в полном составе должны были пробиваться представительницы топ-4 рейтинга WTA. В принципе в верхней половине сетки всё так и случилось: первая и третья (до начала турнира) ракетки мира Ига Швёнтек и Кори Гауфф одержали по пять побед подряд, образовав абсолютно предсказуемый полуфинал. А вот в нижней половине сетки все предсказания пошли прахом накануне, когда с интервалом в несколько часов на корте Филиппа Шатрье состоялись две подряд сенсации.

Сначала 28-летняя итальянка Жасмин Паолини неожиданно выбила из борьбы выступающую за Казахстан четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину — 6:2, 4:6, 6:4. Следом сюрприз с жирным знаком плюс российским любителям тенниса преподнесла наша соотечественница 17-летняя Мирра Андреева. Совсем ещё юная россиянка одержала на данный момент самую громкую победу в своей жизни, сумев переиграть белоруску Арину Соболенко — 6:7, 6:4, 6:4. Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2024 потерпела первое поражение на ТБШ в этом году, потеряв шансы на завоевание «Большого шлема».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241589&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В результате полуфинальную пару в нижней половине сетки образовали 28-летняя Паолини и 17-летняя Андреева, что позволило зафиксировать самую большую разницу в возрасте между соперницами в полуфинале «РГ» с 1985 года, когда 30-летняя Крис Эверт победила 15-летнюю Габриэлу Сабатини. Для обеих девушек сегодняшний матч стал поистине огромным событием в их карьерах, ведь ранее ни Жасмин, ни Мирра до полуфинала на взрослом ТБШ никогда не добирались.

При этом всего месяц назад теннисистки уже встречались между собой на грунтовом корте. Это произошло в четвёртом круге на турнире в Мадриде, и та встреча сложилась в пользу Мирры — 7:6, 6:4. После вчерашней победы над Соболенко журналисты напомнили россиянке о том матче и сделали вывод, что именно Мирра является фаворитом предстоящего полуфинала, хотя в рейтинге WTA Паолини вообще-то занимает куда более высокое место — 15 (Жасмин) против 38 (Мирра) по состоянию перед началом «Ролан Гаррос».

«Не думаю, что мой статус фаворита матча отразится на полуфинале. Я знала, что сегодня все ждали от Арины победы. Всегда легче играть, когда от тебя ничего не ждут. Завтра будет просто очередной матч. У меня есть преимущество над Паолини, потому что в Мадриде я её уже обыгрывала, но это может плохо сказаться. Буду настраиваться на очередной матч», — отреагировала Андреева.

Начало встречи прошло в ожидаемо нервозной атмосфере, учитывая отсутствие у обеих опыта игры на подобной стадии турнира. На старте матча обе теннисистки грешили невынужденными ошибками, но первой своё волнение смогла побороть более возрастная Паолини. В четвёртом гейме Жасмин оформила брейк, а затем смогла удержать свою подачу, благодаря чему создала весомый отрыв в партии — 4:1.

Пятый гейм сложился для Мирры особенно досадным образом, ведь в нём у россиянки было три возможности для совершения обратного брейка, но сделать его не получилось. В одном из моментов отыграть брейк-поинт Паолини помогла госпожа удача — после удара итальянки мяч дважды попал в сетку и всё-таки перелетел на сторону соперницы.

Отчаянно сражалась Андреева и в седьмом гейме, который начался с того, что Паолини завладела максимально возможным преимуществом 40:0. Но 17-летняя уроженка Красноярска не опустила рук, выиграла четыре мяча подряд и снова имела брейк-поинт. Вот только с их реализацией дела у Мирры никак не складывались. Упустив ещё два шанса для обратного брейка, россиянка стала проигрывать 2:5.

Новой возможности для возвращения в сет россиянка уже не получила. В девятом гейме Паолини отыграла максимально уверенно, сумев завершить партию в свою пользу — 6:3. Исход сета в первую очередь предопределили два ключевых компонента: реализация брейк-поинтов и невынужденные ошибки. Жасмин блеснула стопроцентной реализацией (1 из 1), тогда как Мирре не хватило и пяти брейковых мячей. Что касается ошибок, то их россиянка допустила 17, а итальянка всего 6. Мирра была очень зажата и никак не могла попасть в игру.

Не произошло перелома и во втором сете. Обидно, ведь сама Паолини не показывала какой-то выдающейся игры, подобной той, которую она продемонстрировала в первом сете во вчерашнем поединке с Рыбакиной. Но Мирра перегорела и была максимально далека от своего привычного уровня тенниса. Во второй партии россиянка всё чаще срывалась то на себя, то на окружающих, а в её глазах проступали слёзы.

Паолини сделала два быстрых брейка и улетела вперёд — 4:1. В шестом гейме Андреева немного пришла в себя и оказала итальянке сопротивление, заработав брейк-пойит. Но конкретно в этот момент очень классно сыграла Жасмин, а следом уже Мирра снова допустила грубейшие ошибки — 5:1. Ещё через несколько минут Паолини завершила матч своей победой — 6:3, 6:1.

В субботу, 8 июня, в своём первом финале ТБШ в карьере Ясмин сразится с лучшей теннисисткой мира Швёнтек. В этом году 23-летняя уроженка Варшавы продолжает доминировать на кортах Парижа. В своём полуфинале с Гауфф польская теннисистка одержала 20-ю подряд победу на «Ролан Гаррос»!

Субботний финал станет для Швёнтек пятым на турнирах «Большого шлема». И в её послужном списке всё ещё нет ни одного поражения в финалах мэйджоров в одиночном разряде. Три титула она добыла на «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023), ещё один — на US Open (2022). Таким образом, Ига идёт на третий титул подряд на «Ролан Гаррос».