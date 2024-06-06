Мирра Андреева заработала на «Ролан Гаррос» 690 тысяч евро
Россиянка Мирра Андреева заработала на «Ролан Гаррос» 690 тысяч евро (около 67 миллионов рублей).
Россиянка Мирра Андреева заработала на «Ролан Гаррос» 690 тысяч евро (около 67 миллионов рублей).
17-летняя теннисистка получит 650 тысяч евро за выход в полуфинал в женском одиночном разряде и 80 тысяч евро на двоих с Верой Звонаревой — за выход в четвертьфинал парного женского турнира.
По итогам «Ролан Гаррос» Андреева поднимется с 38-й на 23-ю строчку рейтинга WTA.