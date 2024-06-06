21:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мирра Андреева заработала на «Ролан Гаррос» 690 тысяч евро

Россиянка Мирра Андреева заработала на «Ролан Гаррос» 690 тысяч евро (около 67 миллионов рублей).

Источник: AFP 2023

17-летняя теннисистка получит 650 тысяч евро за выход в полуфинал в женском одиночном разряде и 80 тысяч евро на двоих с Верой Звонаревой — за выход в четвертьфинал парного женского турнира.

По итогам «Ролан Гаррос» Андреева поднимется с 38-й на 23-ю строчку рейтинга WTA.

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