Швентек выиграла третий «Ролан Гаррос» подряд

Швентек выиграла 19-й матч подряд. Это ее самая длинная победная серия на грунте.

Во втором круге против Наоми Осаки Швентек отыграла матчбол. Она 15-я теннисистка, победившая на «Большом шлеме», отыграв по ходу турнира матчбол, и четвертая, кто сделал это на «Ролан Гаррос».

Это пятый титул польки на «Больших шлемах». Она чемпионка четырех «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024) и US Open-2022.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241599&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь полька занимает единоличное четвертое место в Открытой эре по продолжительности победной серии на «Ролан Гаррос». Она выиграла на турнире 21 матч подряд. Более длинные серии провели Жюстин Энен (24 матча, 2005−2010), Моника Селеш (25, 1990−1996) и Крис Эверт (29, 1974−1981).

Швентек — третья женщина, которой удалось выиграть три «Ролан Гаррос» подряд. До нее это сделали Селеш (1990−1992) и Энен (2005−2007). Кроме того, она первая теннисистка, победившая на одном ТБШ три года подряд после Серены Уильямс на US Open (2012−2014).

Швентек второй выиграла в один год «тысячники» в Мадриде и Риме и «Ролан Гаррос». Первой это сделала Серена в 2013-м.